Trump dice que debe decidir entre alcanzar un acuerdo con Irán o llevarlo "al infierno"

Donald Trump dijo el martes que debía decidir entre alcanzar un acuerdo con Irán o llevar a ese país "al infierno", en un discurso ante la Asamblea General de la ONU.

"Tengo que tomar una decisión importante: ¿se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás ha sido, quizá uno de los más grandes de Oriente Medio o incluso del mundo?", dijo Trump.

"¿O aniquilo la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles nunca la oportunidad de volver a matar y destruir a personas y países? ¿Los arrastro al infierno sin posibilidad de supervivencia y sin esperanza de grandeza futura ni de generaciones venideras?".

Trump reiteró su optimismo de alcanzar un acuerdo con Irán después de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos en noviembre, en las que, según las encuestas, su partido puede perder el control del Congreso, en parte por los altos precios de los combustibles debido al conflicto.

"Creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones, porque no tiene sentido que ellos no lo hagan", afirmó Trump.

"Están esperando a ver qué tal me va en las elecciones de mitad de mandato. Lo que no se dan cuenta es que yo no me presento. Ya lo hice, y gané por mayoría aplastante".