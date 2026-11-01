Trump dice que EEUU está analizando "muy de cerca" informe sobre espionaje chino a jefe de Nvidia

El presidente Donald Trump expresó el sábado su apoyo al "brillante" director ejecutivo del gigante estadounidense de los chips Nvidia, Jensen Huang, tras un informe que indicaba que había sido blanco de espionaje chino.

Trump dijo que Estados Unidos estaba analizando el asunto "muy de cerca".

Un artículo del diario The New York Times, publicado el jueves, indicó que responsables de inteligencia estadounidense concluyeron que una ejecutiva china vinculada a una empresa de centros de datos con sede en Singapur había estado enviando información hacia Pekín.

China ha desestimado el informe calificándolo de "especulaciones infundadas".

"Tengo mucho respeto por Jensen. No sabía nada específico al respecto, pero espero que esté bien. Es una persona excelente y brillante, y queremos proteger a nuestra gente brillante", dijo Trump a los periodistas en su residencia de Florida.

"Vamos a investigar esto muy de cerca", agregó.

Cuando se le preguntó si mantendría a Huang como asesor, Trump respondió: "Me gustaría decir que sí. Es decir, a menos que descubramos algo que indique lo contrario, siempre he considerado que Jensen Huang es una persona muy íntegra".

"Pero ya saben, se trata de un tema muy complejo", añadió Trump.

Huang ha asesorado a Trump sobre políticas de inteligencia artificial y fue uno de los directores ejecutivos del sector tecnológico que acompañó al líder estadounidense en su visita a Pekín para reunirse con el presidente chino Xi Jinping en mayo.

El empresario nacido en Taiwán ha promovido el uso de los chips de su empresa en China, donde Pekín ha acelerado el desarrollo de sus propios semiconductores.