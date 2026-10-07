Trump dice que EEUU no cree que caso en laboratorio de Rusia sea por arma biológica

Estados Unidos no cree que la muerte de una empleada de laboratorio que investigaba sobre la peste en un instituto en Rusia esté relacionada con un arma biológica, declaró el miércoles el presidente estadounidense Donald Trump.

"Lo sabremos muy pronto, pero no lo pensamos", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval cuando se le preguntó sobre esta hipótesis.

El medio ruso People of Baikal informó el pasado viernes que una mujer de 28 años empleada en un instituto de investigación sobre la peste, en la región de Irkutsk, en Siberia, había muerto a causa de la enfermedad, posiblemente tras contraerla por un tubo de ensayo roto.

Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud han pedido a Rusia que sea transparente sobre la situación.

Moscú afirmó el miércoles que no existe "ningún riesgo epidémico" y advirtió contra la difusión de "información falsa" tras informes de un segundo caso sospechoso.

Trump dijo que Rusia insistía en que tenía la situación controlada, pero añadió que no había mucha información.

"Si les escuchas, lo tienen bajo control. Pero ya sabes, se ha dicho eso antes sobre otras cosas", comentó Trump.

Al referirse a la respuesta inicial de China a la pandemia de covid, Trump añadió: "Bueno, China no dijo mucho, y Rusia tampoco está diciendo mucho. Pero sí dicen que lo tienen muy bajo control".

Trump reiteró que tiene programada una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el tema, pero no quiso decir cuándo.

"Hoy es el cumpleaños de Vladimir Putin", señaló a propósito de su homólogo ruso.