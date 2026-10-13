Trump dice que el Senado será tan difícil de ganar como la Cámara de Representantes en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que los republicanos se enfrentan a una lucha igualmente difícil para conservar el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

"Diría que igual", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron qué cámara sería más difícil de defender para los republicanos en la votación del 3 de noviembre.

Trump reconoció la desventaja histórica a la que se enfrenta el partido de un presidente en ejercicio, aunque insistió en que el entusiasmo entre los votantes republicanos estaba creciendo.

"Cuando tienes a un presidente en ejercicio... por muy bueno que parezca ser, está en una gran desventaja, una desventaja tremenda", afirmó.

"Pero ahora mismo estoy haciendo una gira y estoy celebrando mítines. El nivel de entusiasmo por el Partido Republicano está muy alto", aseguró.

Los sondeos indican que los republicanos son particularmente vulnerables en la Cámara de Representantes, mientras que el mapa electoral del Senado inicialmente les ofrece más esperanzas de conservar el control.

La empresa de pronósticos electorales Decision Desk HQ otorga a los demócratas un 77% de probabilidades de ganar la Cámara de 435 escaños, y proyecta que se harán con 235 escaños frente a los 200 de los republicanos.

También se inclina ligeramente por los demócratas para conquistar el Senado de 100 escaños, dándoles un 56% de probabilidad de victoria y proyectando una mayoría de 51 a 49.

Perder cualquiera de las dos cámaras el 3 de noviembre complicaría la capacidad de Trump para impulsar su agenda en el Congreso durante los dos últimos años de su mandato, al tiempo que daría a los demócratas un mayor poder para investigar a su gobierno.

Trump se ha embarcado en una ofensiva de campaña en las semanas finales antes de las elecciones, que incluye mítines en estados tradicionalmente republicanos donde su partido se enfrenta a contiendas para el Senado inesperadamente reñidas.

La historia ofrece poco consuelo al presidente.

El partido que ocupa la Casa Blanca casi invariablemente ha perdido escaños en las elecciones de mitad de mandato, con solo tres excepciones en la Cámara de Representantes desde 1934, según cifras recopiladas por el American Presidency Project.

El propio Trump enfrentó un veredicto mixto en sus primeras elecciones de mitad de mandato en 2018, cuando los republicanos perdieron 41 escaños en la Cámara pero ganaron dos en el Senado.

Los sondeos son desfavorables para el presidente republicano, cuyos niveles de popularidad están por los suelos, pero algunos expertos señalan que el voto MAGA (Make America Great Again), el movimiento populista que lanzó Trump, acostumbra a ser minusvalorado por muchas firmas encuestadoras.