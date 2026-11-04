Trump dice que es "en gran medida verdad" que la guerra con Irán provocó la derrota en las elecciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció el miércoles que la guerra con Irán fue el factor clave en la amplia derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, después de que el vicepresidente JD Vance instara a los republicanos a ser "honestos" al respecto.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la afirmación de Vance de que Irán fue "la razón" de la derrota electoral, Trump, hablando con periodistas en la obra de construcción del salón de baile de la Casa Blanca, dijo: "Creo que en gran medida es verdad, porque hizo que la gasolina subiera un poco a corto plazo".