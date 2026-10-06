Trump dice que financiará sus propios anuncios de TV tras polémica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que utilizará su propio dinero para pagar los anuncios televisivos previos a las elecciones legislativas de noviembre, tras ser criticado por usar fondos de los contribuyentes en esos avisos.

La semana pasada, la oposición demócrata acusó al republicano de hacer "propaganda" ilegal tras la emisión de un anuncio televisivo, financiado con fondos públicos, que ensalzaba su gestión a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

El aviso mostraba la leyenda "pagado por el gobierno de Estados Unidos" al final.

"La izquierda radical está descontenta porque difundo anuncios que considero una promoción positiva de nuestro gran Estados Unidos, y porque los financio con dinero estadounidense", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"He decidido (...) financiarlos yo mismo, así como con el dinero que he recaudado para MAGA Inc.", agregó en relación a su estructura de financiación electoral.

Medios estadounidenses señalaron que el anuncio en cuestión es casi idéntico a una propaganda política a favor de Trump difundida durante su campaña para las presidenciales de 2024.

La Casa Blanca describió estos avisos publicitarios como mensajes de servicio público "abiertamente patrióticos", y los comparó con mensajes de presidentes anteriores durante tiempos de guerra y crisis nacionales.

Un funcionario señaló que Trump "no figura en la papeleta" de noviembre.

Sin embargo, el mandatario ha llamado recientemente a los electores a votar como si él mismo fuera candidato.

Las elecciones de noviembre son clave para definir las mayorías parlamentarias en Senado y Cámara de Representantes, que eventualmente podrían bloquear la agenda del gobierno en los dos años restantes de la presente administración.