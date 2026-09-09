Trump dice que guerra con Irán acabará "inmediatamente" tras elecciones legislativas en EE.UU.

El presidente Donald Trump estimó el miércoles que la guerra con Irán terminará "inmediatamente" después de que EE.UU. celebre las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre

Ambas partes reanudaron sus hostilidades en pasados días; a raíz del conflicto que empezó a finales de febrero con los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, los precios de los combustibles se han elevado para los estadounidenses

Esto hace temer a Trump y a su Partido Republicano una dura derrota en las legislativas, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio de los escaños del Senado

"Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones" porque Irán "ya no puede resistir más", dijo el mandatario a la prensa en la pista de la base aérea de Andrews, cerca de Washington

"Están intentando desesperadamente influir en la elección", agregó Trump

En ese sentido, estimó que "justo después de los comicios, el precio del petróleo va a desplomarse"

Los demócratas esperan arrebatar el dominio del Congreso de ambas cámaras a los republicanos

Trump anticipó que "vendrán muchas más ofensivas" de las fuerzas estadounidenses, tras los ataques que lanzaron contra nueve barcos iraníes

El martes, el ejército estadounidense —que impone un bloqueo sobre los puertos iraníes en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz— anunció que destruyó cinco petroleros, en represalia por ataques iraníes

Irán, en respuesta, dijo este miércoles que atacó más de una decena de embarcaciones que intentaban franquear el estrecho de Ormuz, lo que disparó los precios del petróleo

El barril de Brent superó el miércoles los 100 dólares por primera vez desde julio y el precio del gas europeo está en su nivel más alto desde comienzos de 2023