El presidente estadounidense Donald Trump declaró el viernes que la Corte Penal Internacional está "fuera de control", en momentos en que ese tribunal enfrenta crecientes cuestionamientos de Washington, Moscú y Pekín.

China "aceptó por primera vez condenar los abusos y extralimitaciones de la Corte Penal Internacional", dijo Trump a su regreso de una cumbre con su pares de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin.

El mandatario estadounidense se quejó de que la CPI cree que "puede entrar y arrestar a los jefes de Estado, y eso no es correcto. Pueden hacerlo sin motivo alguno; por eso, como grupo, lo condenamos".