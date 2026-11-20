Trump dice que la Corte Penal Internacional está "fuera de control"
El presidente estadounidense Donald Trump declaró el viernes que la Corte Penal Internacional está "fuera de control", en momentos en que ese tribunal enfrenta crecientes cuestionamientos...
El presidente estadounidense Donald Trump declaró el viernes que la Corte Penal Internacional está "fuera de control", en momentos en que ese tribunal enfrenta crecientes cuestionamientos de Washington, Moscú y Pekín.
China "aceptó por primera vez condenar los abusos y extralimitaciones de la Corte Penal Internacional", dijo Trump a su regreso de una cumbre con su pares de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin.
El mandatario estadounidense se quejó de que la CPI cree que "puede entrar y arrestar a los jefes de Estado, y eso no es correcto. Pueden hacerlo sin motivo alguno; por eso, como grupo, lo condenamos".