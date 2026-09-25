Trump dice que la visita de Xi fue "muy positiva para ambos países"

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que la visita de Estado del líder chino Xi Jinping, que termina este viernes, fue "muy positiva para ambos países".

"Creo que hemos logrado avances enormes; fue muy positiva para ambos países", dijo Trump a los periodistas mientras él y su esposa Melania tomaban té en la Casa Blanca con Xi y su esposa Peng Liyuan.

Xi respondió expresando su deseo de volver a verse con Trump en dos próximas citas diplomáticas.

"De cara a lo que queda del año, tendremos dos oportunidades más para encontrarnos: en primer lugar, la reunión de APEC en China y luego la cumbre del G20 en Estados Unidos", dijo Xi, hablando a través de un intérprete.

El líder chino reiteró una invitación a Trump y su esposa para que vuelvan a visitar China.