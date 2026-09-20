Trump dice que los hutíes de Yemen han aceptado no luchar contra EE.UU.

Donald Trump dijo el domingo que los hutíes de Yemen han aceptado no atacar a EE.UU., a pesar de que el grupo aliado de Irán ha intensificado su guerra contra Arabia Saudita, aliado de Washington, informó Fox News.

El periodista de la cadena Trey Yingst, quien habla con frecuencia con Trump, dijo, citando al presidente, que EE.UU. está "en comunicación constante con los hutíes y que ellos han acordado no luchar contra Estados Unidos".

Trump ya ha hecho antes la afirmación de que los hutíes se están conteniendo de atacar a las fuerzas estadounidenses en la región.

"Los hutíes nos llamaron y no quieren luchar contra nosotros", dijo Trump durante una visita a Irlanda el 12 de septiembre. "No quieren que vayamos tras ellos".

Esta información llega en un momento en que los hutíes han intensificado sus ataques contra Arabia Saudita.

El grupo proiraní también ha llevado a cabo una ofensiva rápida en Yemen, tomando amplias zonas de territorio del gobierno reconocido internacionalmente, que cuenta con el respaldo de Arabia Saudita.

Fox News informó que Trump está decidiendo los siguientes pasos en el conflicto directo con Irán, desatado tras los ataques contra la república islámica de fuerzas estadounidenses e israelíes el 28 de febrero.

Yingst dijo que Trump le comentó que "pasarán cosas grandes en un futuro no muy lejano" y que a los iraníes "más les vale comportarse", ya que sopesa "volar o no su nación".