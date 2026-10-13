Trump dice que no cree que China y Rusia estén ayudando a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que no cree que China y Rusia estén ayudando a Irán, y agregó que tienen "demasiado que perder".

Trump enfrenta presiones por los informes que señalan que entidades chinas y rusas proporcionan información de inteligencia a Irán para realizar ataques contra tropas estadounidenses.

En respuesta a los comentarios de que China y Rusia están ayudando a Irán, Trump escribió en una publicación en Truth Social: "Si lo están haciendo, es a un nivel muy bajo, pero no creo que lo estén haciendo" en absoluto.

"Tienen demasiado que perder, y nos enteraríamos, ¡y nos enteraríamos muy rápido!", agregó.

En julio, Trump afirmó que no creía que China y Rusia estuvieran vendiendo armas a Irán, y advirtió que "sería muy malo para ellos" si lo hicieran.

El presidente adopta con frecuencia un tono más complaciente hacia el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, que hacia los propios aliados de Washington.

Afirmó que ambos deben ser respetados por ser líderes de grandes potencias mundiales.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el 28 de febrero, lo que llevó a la República Islámica a responder con ataques en la región.