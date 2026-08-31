Trump dice que no excluye "revisar" la posición de EE.UU. sobre las Malvinas

El presidente Donald Trump declaró el lunes que no descartaba "revisar" la posición estadounidense de neutralidad sobre la soberanía de las Malvinas.

Hasta ahora Estados Unidos, como la mayoría de países occidentales, reconoce que el Reino Unido administra de facto ese archipiélago, pero no se pronuncia estrictamente sobre su soberanía, reclamada por Argentina.

Estados Unidos estaría dispuesto a revisar esa posición para presionar al Reino Unido para que aumente su gasto militar, según informó el diario británico Daily Telegraph la semana pasada.

"Siempre reviso cada posición. Esa es solo una de muchas", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval cuando se le preguntó si Estados Unidos estaba revisando su posición sobre las Malvinas.

Al preguntársele si quería que el gobierno del nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, aumentara sus actuales compromisos de gasto, Trump respondió: "El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se solucionarán".

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a la AFP en abril, cuando surgieron los primeros informes sobre una posible revisión, que "nuestra posición sobre las Islas sigue siendo de neutralidad".

Pero la revisión del Pentágono, destinada a lograr que los aliados de Estados Unidos alcancen un objetivo de gasto en defensa del 5%, pondría en tela de juicio esa postura.

Cuatro décadas después del conflicto, las tensiones siguen siendo altas entre Reino Unido y Argentina.

Los jugadores argentinos levantaron una pancarta que decía "Las Malvinas son argentinas" tras vencer a Inglaterra por 2-1 en la semifinal de la Copa del Mundo a principios de este año.

La FIFA multó posteriormente a la Asociación del Fútbol Argentino con 321.000 dólares.

Las fuerzas argentinas invadieron el territorio británico de ultramar, lo que llevó a la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, a enviar una fuerza naval para recuperarlo.

La guerra dejó 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños muertos.

El entonces presidente estadounidense Ronald Reagan adoptó inicialmente una postura neutral, pero tras el fracaso de las conversaciones de paz, Washington brindó apoyo militar y de inteligencia al Reino Unido.