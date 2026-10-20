Trump dice que pidió a Putin que libere a un estadounidense encarcelado en Rusia

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que ha pedido a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que libere a Stephen Hubbard, un estadounidense capturado años atrás por las fuerzas de Moscú en Ucrania.

"He estado hablando con el presidente Putin sobre el señor Hubbard. He estado hablando con él extensamente. Le he pedido que lo libere. Veremos qué pasa", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Trump indicó que un acuerdo con Rusia podría estar cerca.

"Simplemente permanezcan atentos", añadió Trump. "Solo recuerden esa pregunta dentro de un par de días, porque yo hago cosas que nadie más puede hacer", se ufanó.