Trump dice que Putin quiere llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que su homólogo ruso, Vladimir Putin, quiere alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra de Moscú contra Ucrania

Putin "quiere llegar a un acuerdo, y si Zelensky quiere llegar a un acuerdo, eso sería muy bueno", dijo Trump a los periodistas, en referencia al presidente de Ucrania

"Yo sé de acuerdos, y estas son dos personas que están cansadas de luchar", afirmó Trump

Sus declaraciones se produjeron un día después de que el Kremlin dijera que Putin y el presidente estadounidense hablaron del conflicto de Ucrania en una llamada telefónica de una hora de duración que fue "extremadamente franca" y constructiva