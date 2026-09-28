Trump dice que Reino Unido no debería haber liberado a capturados cerca de una base aérea

El presidente Donald Trump cuestionó el lunes que la policía británica haya dejado en libertad bajo fianza a cinco hombres que habían sido arrestados cerca de una base aérea utilizada por Estados Unidos.

"Me sorprende que los liberaran, yo no habría hecho eso", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval. "Sabemos todo sobre ellos. Nosotros no los habríamos dejado en libertad".

Cinco hombres sospechosos de estar preparando "una acción terrorista" fueron detenidos durante la noche del sábado al domingo cerca de la base de la Royal Air Force (RAF) de Fairford, en el centro de Inglaterra, que el ejército estadounidense utiliza en su guerra contra Irán.

Fairford es la base británica de la 501.ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense.