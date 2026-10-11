Trump dice que Rusia y Ucrania acuerdan un "cese al fuego energético"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que Rusia y Ucrania han acordado poner fin a los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas.

"A partir de ahora, hay un CESE AL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!", escribió Trump en su red Truth Social, sin dar más detalles.

Ni Kiev ni Moscú reaccionaron de inmediato a este anuncio, que se produce tras las declaraciones de Trump el sábado, en las que criticó los ataques de Kiev contra refinerías rusas y opinó que "es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente".