Trump dice que su hijo devolvió el dinero al ruso que financió las fiestas de la boda

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que su hijo mayor había reembolsado los gastos por los dos días de celebraciones en las Bahamas luego de su boda en mayo, asumidos por un empresario ruso vinculado al Kremlin.

"Está totalmente permitido y mucha gente organiza fiestas (...) pero, según tengo entendido, él le devolvió el dinero", dijo Trump cuando un periodista de la AFP le preguntó en el Despacho Oval si había sido apropiado que Donald Trump Jr. aceptara el regalo.

"Cuando oí esta historia pregunté al respecto y él me dijo: 'No, voy a devolverle el dinero, papá', y eso fue hace un tiempo, así que he oído que ya se lo ha pagado", afirmó el presidente.

Donald Trump Jr., más conocido como Don Jr, se casó con Bettina Anderson en Florida el 21 de mayo, y dos días después celebraron el enlace en una isla privada en Bahamas. Fue el segundo matrimonio del primogénito del mandatario.