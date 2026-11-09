Trump dice que su ofrecimiento a jefe de la UFC como secretario de prensa fue un chiste

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que su ofrecimiento al magnate de las artes marciales mixtas Dana White para que ocupe el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca fue solamente un chiste.

El puesto de secretario de prensa de la Casa Blanca se encuentra vacante desde la salida el 16 de octubre de la anterior portavoz, Katie Zacharia, quien ocupó el cargo apenas por una semana.

"Simplemente estaba bromeando, pero a Dana le encanta la idea", declaró Trump a periodistas este domingo en el aeropuerto de Florida.

Dana White dirige la UFC, la principal organización mundial de artes marciales mixtas.

Trump lo había descrito el sábado como el "Gran Dana White, un violento Combatiente y Guerrero" y había resaltado que "necesitamos a esta gente para defendernos de la izquierda chiflada".