Trump dice que Ucrania y Rusia aceptaron cesar ataques contra infraestructuras energéticas

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que Ucrania y Rusia acordaron no atacar sus infraestructuras energéticas respectivas, un día después de que reprendiera a Kiev por golpear refinerías de petróleo rusas.

"Ucrania ha aceptado no atacar objetivos energéticos rusos. Rusia ha aceptado hacer lo mismo. El aumento del precio del diésel en el mundo se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, no a Irán", afirmó Trump en su red social Truth Social.

No hubo confirmación inmediata desde Kiev ni desde Moscú de ningún acuerdo.

La afirmación de Trump llega mientras los precios del petróleo siguen disparándose en el séptimo mes de la guerra con Irán, lo que encarece el combustible en EE.UU. y aumenta la inflación a pocas semanas de unas decisivas elecciones legislativas de medio mandato.

El mandatario estadounidense ha insistido en que la guerra con Irán terminará inmediatamente después de esos comicios y que los precios de la gasolina bajarán.

Trump arremetió contra el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, de regreso de un viaje a Irlanda el domingo, diciendo que tenía que "dejar de inutilizar" las refinerías de diésel en Rusia, que están provocando escasez de ese combustible.

"Que ataque objetivos, pero no el diésel, porque está provocando una escasez de diésel", dijo Trump.