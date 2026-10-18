Trump dice que Zelenski "no quiere poner fin" a la guerra con Rusia

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este domingo que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, "no quiere poner fin" a la guerra con Rusia, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Kiev.

"A Zelenski no le importa y, francamente, con todo el dinero que Europa (...) le está dando... no quiere poner fin a esta guerra, y probablemente nunca quiso hacerlo", escribió el republicano en su red Truth Social, en un mensaje que justifica sus recientes decisiones favorables a Moscú.

Trump eximió el viernes a Rusia de nuevas sanciones estadounidenses y unos días antes se anunció un acuerdo entre Washington y Moscú que permite a Estados Unidos importar diésel ruso, en un intento por bajar los precios de los combustibles antes de las elecciones de medio término.

"Se están logrando grandes avances" en las conversaciones sobre la guerra, "¡y eso incluye las negociaciones actuales sobre rehenes!", dijo Trump.

Luego reiteró su acusación de que Ucrania estaba atacando deliberadamente refinerías rusas con el objetivo de perjudicar al Partido Republicano en las elecciones del 3 de noviembre.

Las encuestas muestran que el partido de Trump se encamina probablemente a una dura derrota en las elecciones, con muchos votantes profundamente molestos por los costos del combustible, que se han disparado desde que comenzó la guerra con Irán a finales de febrero.

"Zelenski está usando las refinerías de diésel en Rusia como objetivo, sabiendo que estos ataques están afectando gravemente a los mercados mundiales de diésel, incluidos los de Estados Unidos", dijo Trump.

En un intento de distensión, Zelenski se declaró más temprano en el día "agradecido" por la reanudación por parte de Washington del intercambio de inteligencia que permite alertar a Kiev de los ataques balísticos rusos, después de una interrupción de "tres días".

El jueves, Trump había calificado de "vergüenza" la reanudación por parte de Kiev de los ataques contra las refinerías rusas.