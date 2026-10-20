Trump dice que Zelenski "tiene que llegar a un acuerdo" con Rusia

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes que el líder ucraniano, Volodimir Zelenski, tiene que llegar a un acuerdo con Rusia para acabar con la guerra iniciada hace más de cuatro años.

"Tiene que llegar a un acuerdo. Tiene que querer llegar a un acuerdo, porque no creo que su pueblo lo soporte mucho más tiempo", declaró Trump ante reporteros.

Las relaciones entre Kiev y Washington se han deteriorado desde que Trump levantó parcialmente las sanciones para cerrar un acuerdo de suministro de diésel con Moscú y arremetió contra Zelenski, al que calificó de belicista por los ataques ucranianos contra las refinerías de petróleo rusas.

El líder ucraniano se reunió el martes en Oslo con el enviado de Trump, Steve Witkoff, para mantener conversaciones destinadas a aliviar las tensiones.

Zelenski celebró la reanudación del intercambio de inteligencia estadounidense sobre inminentes ataques rusos, pero insistió en que Kiev debe ser incluida en cualquier futura negociación sobre su destino tras las reuniones con los enviados estadounidenses.

Ucrania se ha mostrado cada vez más alarmada por las declaraciones de Trump para forzar el fin a la guerra que comenzó con la invasión de Moscú en febrero de 2022, así como por sus cálidas palabras hacia Putin.