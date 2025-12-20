Trump elige nuevo jefe del Comando Sur en medio de tensión con Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, nominó como jefe del Comando Sur para América Latina a un teniente general de los Marines, quien de ser confirmado sucederá a un almirante que, según la prensa, criticó los ataques contra presuntas narcolanchas frente a las costas de Venezuela.

Washington ha desplegado un importante dispositivo militar en el Caribe y el Pacífico, donde ha bombardeado embarcaciones que atribuye a supuestos traficantes de drogas con saldo de más de 100 muertos. Caracas, sin embargo, denuncia un complot para derrocar al presidente Nicolás Maduro y adueñarse de su petróleo.

En un comunicado publicado el viernes en la página web del Pentágono, el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, anunció que Trump nominó al teniente general del Cuerpo de Marines Francis L. Donovan "al frente del Comando Sur de Estados Unidos (SouthCom)", responsable de Centro y Sudamérica, así como de algunos territorios caribeños.

El alto mando, cuya designación deberá ser confirmada por el Senado, ocupa actualmente el cargo de jefe adjunto del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, según el Departamento de Defensa.

Donovan sucederá en ese caso al almirante Alvin Holsey, quien anunció a mediados de octubre que dejaría su cargo el 12 de diciembre para "jubilarse".

Los medios estadounidenses revelaron que Holsey había expresado sus reservas sobre los ataques navales que Estados Unidos realiza en el Caribe y el Pacífico como parte de la lucha que, asegura, ha emprendido contra el narcotráfico.

Sin embargo, ni el almirante Holsey ni el secretario Hegseth han dado ninguna razón más allá de su retiro para explicar su prematura salida, al igual que muchos altos mandos militares destituidos o que han abandonado sus puestos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Trump lleva semanas agitando la amenaza de una intervención terrestre en Venezuela.

En una entrevista en la cadena NBC el jueves y emitida el viernes por la noche, el presidente estadounidense llegó a decir que no "descarta" una guerra contra el país latinoamericano, amenazado además con un bloqueo petrolero.