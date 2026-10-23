Trump elimina algunos aranceles a Canadá antes de elecciones de mitad de mandato

El gobierno del presidente Donald Trump levantó el viernes algunos aranceles sobre importaciones canadienses, dos semanas antes de las elecciones de mitad de mandato, en una medida que podría beneficiar a una candidata republicana.

La legisladora republicana por Maine, Susan Collins, mantiene una reñida lucha con su rival demócrata de cara a los comicios legislativos.

Collins aseguró haber logrado nuevas exenciones de aranceles sobre productos esenciales para la industria agroalimentaria de su estado.

Maine, fronterizo con Canadá y en el que viven 1.400.000 habitantes, ha sido duramente golpeado por la guerra comercial de Trump.

Según un documento publicado en el sitio web de la presidencia estadounidense, varios productos —en particular de maquinaria, de refrigeración o de empaquetado— fueron retirados y sustituidos por alfombras y similares, ciertos tipos de válvulas y compuertas.

Consultada por la AFP, la Casa Blanca afirmó que la modificación apunta a "proteger a los agricultores, las industrias y los trabajadores estadounidenses", insistiendo además en que "el presidente Trump (seguirá) respondiendo al trato discriminatorio de Canadá hacia el comercio estadounidense".

Los demócratas tienen como objetivo el escaño de Collins en su intento de arrebatar el control del Congreso a los republicanos en las elecciones del 3 de noviembre.

Las economías de Estados Unidos y Canadá están fuertemente conectadas, con aproximadamente el 70% de todas las exportaciones canadienses dirigidas a Estados Unidos.

Según el Maine Center for Economic Policy, un centro de investigación local, las tensiones entre Ottawa y Washington han provocado una caída del 20% en las exportaciones de madera del estado hacia Canadá, su principal socio comercial, y un retroceso de un tercio en el gasto transfronterizo de los visitantes canadienses.

Ottawa y Washington vieron cómo sus relaciones comerciales se deterioraban a finales de agosto, tras el fracaso de las negociaciones entre ambos países para evitar la imposición de un recargo de 20.000 millones de dólares sobre productos canadienses, entre ellos el cemento, el vino y los palos de hockey.

El gobierno canadiense respondió entonces con aranceles sobre un monto equivalente de importaciones estadounidenses, lo que provocó la ira de Trump, quien contraatacó con nuevos aranceles, de hasta el 50% sobre ciertos productos.