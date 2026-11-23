El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que la decisión del gigante tecnológico Nvidia de reincorporar a Jensen Huang a la cabeza de la empresa es una "decisión correcta y apropiada", tras su renuncia por un presunto escándalo de espionaje.

En una publicación en Truth Social, Trump, quien ha estado pidiendo que Huang fuera reincorporado, también dijo que el gobierno de Estados Unidos "no tiene razón para creer que el regreso de Jensen a Nvidia represente ningún riesgo para la seguridad nacional".

"El consejo de administración de NVIDIA ha tomado la decisión correcta y apropiada al devolver a Jensen Huang al cargo de director ejecutivo", escribió Trump.

"El fiscal general de Estados Unidos ha confirmado que el gobierno estadounidense no posee pruebas de que él haya incurrido en ninguna conducta ilegal", añadió.

Calificó a Huang de "gran patriota".

Trump, que estuvo de viaje en China la semana pasada, dijo que Nvidia debería proseguir su investigación interna sobre el cumplimiento de las normas estadounidenses diseñadas para impedir que Pekín obtenga los chips más avanzados de la compañía para entrenar y ejecutar modelos de IA.

Trump declinó el lunes comentar un artículo de The New York Times según el cual la amante china de Jensen Huang, Alice Huang, mantuvo durante más de un año contactos con el principal servicio de inteligencia de Pekín mientras duró su relación con el empresario.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, insistió el domingo en que el gobierno necesita saber más sobre las ventas en el extranjero de los chips de alta gama de Nvidia.