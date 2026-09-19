Trump enumera 25 "logros principales" mientras se acercan las elecciones de mitad de mandato

Donald Trump afirmó que detuvo todas las admisiones de refugiados y que convirtió el inglés en el idioma oficial de Estados Unidos en una larga lista de lo que calificó como sus principales logros, mientras se avecinan unas difíciles elecciones de mitad de mandato.

El mandatario intenta aumentar sus bajos índices de aprobación antes de las elecciones de noviembre, cuando las encuestas muestran que la impopular guerra en Irán y el alza de los precios del combustible y otros productos están perjudicando al Partido Republicano.

Las encuestas señalan que el partido podría perder el control de la Cámara de Representantes e incluso del Senado, un revés que representaría un gran desafío para Trump y su agenda de "Estados Unidos primero" en los últimos 2 años de su segundo mandato.

En un extenso mensaje en su red Truth Social, Trump dijo el viernes que había "logrado la frontera más segura de la historia". Además mencionó temas de inmigración, política exterior y economía.

"CERO extranjeros ilegales admitidos en Estados Unidos en los últimos 16 meses", escribió, agregando que su administración había reducido drásticamente las admisiones de refugiados procedentes de "lugares peligrosos".

Trump ha presidido una ofensiva migratoria a menudo violenta que implica frecuentes deportaciones y el envío a terceros países de personas que Estados Unidos no puede legalmente repatriar.

También afirmó que Estados Unidos había "aniquilado la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán" para garantizar que la república islámica "NUNCA tenga un arma nuclear”, una de las justificaciones de Trump para ir a la guerra en febrero.

Los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán han sacudido la economía mundial y sumido Oriente Medio en la guerra, convirtiéndose en un callejón sin salida para un presidente que había prometido no involucrar a Estados Unidos en más guerras extranjeras.

Trump también hizo alarde de los cuantiosos aranceles impuestos a los socios comerciales de Estados Unidos, que, según dijo, eran para "recuperar la manufactura estadounidense".