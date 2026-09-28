Trump es criticado por anuncios de TV pagados por los contribuyentes

El presidente Donald Trump recibió fuertes críticas bipartidistas el lunes por una serie de anuncios de televisión que lo promocionan a solo semanas de las cruciales elecciones de medio término en Estados Unidos.

Los avisos muestran la leyenda "pagado por el gobierno de Estados Unidos".

Las elecciones de medio mandato el 3 de noviembre en Estados Unidos son clave para definir las mayorías parlamentarias en Senado y Cámara de Representantes, que eventualmente pueden bloquear la agenda del gobierno en los dos años restantes de la presente administración.

La noche del domingo, durante un juego de la liga de fútbol americano NFL, se transmitió uno de los anuncios en el que el republicano advierte de una "batalla final" en una secuencia en blanco y negro mientras camina por un pasillo.

Medios estadounidenses señalaron que el anuncio parecía casi idéntico a una propaganda política a favor de Trump difundida durante su campaña para las presidenciales de 2024.

La Casa Blanca describió estos avisos publicitarios como mensajes de servicio público "abiertamente patrióticos" y los comparó con mensajes de presidentes anteriores durante tiempos de guerra y crisis nacionales.

Sin embargo, legisladores republicanos y sus opositores demócratas lanzaron críticas al respecto.

"No puedes gastar el dinero público para hacer una promoción de ti mismo", declaró el senador republicano John Kennedy en el espacio "Face The Nation" de CBS el domingo.

El senador demócrata John Hickenlooper tachó el lunes en X estos anuncios de "propaganda", "ilegales" y "antiestadounidenses".

"Esto es propaganda, y tú estás pagando la factura", dijo también el demócrata Mike Levin, de la Cámara de Representantes.

El primer anuncio se emitió la semana pasada y presenta una canción que dice "Love Me" mientras Trump proclama: "Estados Unidos nunca será un país comunista".

El segundo, la "batalla final", emitido durante el fin de semana, incluye la voz de Trump que afirma: "Expulsaremos a los comunistas, marxistas y fascistas. Nos desharemos de la clase política enferma que odia a nuestro país. Derrotaremos a los medios de noticias falsos y liberaremos a Estados Unidos de estos villanos, de una vez por todas".

Un vocero de la Casa Blanca dijo en un comunicado a la AFP que el último de estos anuncios era "educativo y abiertamente patriótico. Deberíamos estar orgullosos de nuestro país".

"Estos anuncios de servicio público son sobre recordar a los estadounidenses amar a su nación y entender qué hace que valga la pena defenderla, dentro del país, en nuestras fronteras y en el extranjero", añadió el vocero.