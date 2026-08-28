Trump estudia ceder una pequeña parte del parque Yosemite, según medio local

La administración del presidente Donald Trump está estudiando discretamente una propuesta para ceder una pequeña parte del famoso Parque Nacional Yosemite, en California, a un promotor inmobiliario privado, reveló el viernes un reporte de prensa.

Según el medio News of the United States (NOTUS), el gobierno lleva más de un año buscando la manera de ceder una franja de terreno de aproximadamente 400 metros a una empresa perteneciente al promotor inmobiliario Kingsbarn Realty Capital, con sede en Nevada.

Este último compró en 2024 una parcela de unas 35 hectáreas en las afueras del parque.

El director general de Kingsbarn, Jeff Pori, desea construir una carretera para conectar ese terreno con uno de los ejes principales que atraviesan el parque nacional, ofreciéndole así un acceso privilegiado, reveló NOTUS, citando fuentes cercanas al expediente.

A cambio, el Servicio de Parques Nacionales recibiría un terreno equivalente en otra zona de California.

El Departamento del Interior reconoció las negociaciones, pero afirmó que "no se había tomado ninguna decisión final" en un comunicado enviado a la AFP.

"Si una propuesta avanza, el Departamento seguirá los procedimientos establecidos para garantizar una coordinación adecuada, transparencia y participación pública coherentes con la ley federal. La especulación anónima no cambia esos hechos", agregó.

Kingsbarn Realty Capital no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP.

La Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales (NPCA) calificó esta propuesta de "ataque" ilegal.

Un proyecto anterior para construir una carretera fue desestimado por las administraciones de Bush y Obama. Los tribunales rechazaron los recursos del entonces propietario, Lewis Geyser.

Protegido por primera vez en 1864, el Parque Nacional Yosemite, en las montañas de Sierra Nevada de California, goza de reconocimiento internacional por sus espectaculares acantilados de granito, glaciares, cascadas, secuoyas y fauna silvestre.