Trump exime a Rusia de nuevas sanciones aprobadas por el Congreso

El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que eximió a Rusia de sanciones y aranceles estadounidenses contra su sector energético aprobados por el Congreso.

El mandatario dio marcha atrás en las sanciones contra Moscú después de alcanzar un controvertido acuerdo con Vladimir Putin para que Rusia abastezca de diésel los mercados estadounidense y mundial a cambio de un alivio de las sanciones estadounidenses.

La Ley Lindsey Graham - que lleva el nombre del fallecido senador que impulsó el proyecto - faculta a Trump para imponer aranceles de hasta el 100% a los principales compradores de petróleo y gas rusos.

"Tal como está descrito en la sección 4 de esta orden, dejo sin efecto la aplicación de tales sanciones, restricciones y derechos previstos en la Ley Graham", señala la orden suscrita por Trump.

La norma apuntaba contra el presidente Putin y otros altos funcionarios, así como los sectores energético y de defensa de Rusia y la llamada "flota fantasma" de petroleros que Moscú utiliza para eludir las sanciones occidentales.

Desde que Trump y Putin alcanzaron el acuerdo sobre el diésel, las relaciones entre Kiev y Washington se han deteriorado. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, criticó el pacto, mientras las fuerzas ucranianas reanudaron los ataques contra refinerías rusas.