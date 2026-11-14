Trump hablará de Irán, pero no de Ucrania, con Xi y Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutirá de la guerra con Irán con sus homólogos chino y ruso en China la próxima semana, pero no se espera que hable de la guerra en Ucrania, dijo el viernes un alto funcionario estadounidense.

"Creo que el presidente sí tiene intención de hablar sobre Irán en la reunión trilateral con Xi Jinping y Vladímir Putin", dijo a periodistas el funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, en una llamada previa a la reunión del jueves en Shenzhen.

Pero Washington tiene "otra vía" de negociaciones con Kiev y Moscú, añadió. "China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania".