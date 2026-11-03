Trump, hacia una agitada salida de escena tras las elecciones legislativas

El segundo mandato de Donald Trump ha sido una montaña rusa, pero sus últimos dos años en el poder pueden ser aún más salvajes si los republicanos pierden el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato del martes en Estados Unidos.

Desde la reanudación de la acción militar contra Irán hasta impugnaciones electorales y contraataques frente a las investigaciones demócratas, el plan de Trump después de las legislativas podría implicar disrupciones en todos los frentes.

Analistas advierten que, en los más de dos años que le restan de mandato, Trump podría mostrar su versión más vengativa.

"No hay nada en la historia que indique que vaya a decir: 'He sido derrotado, mi tiempo ha terminado'. Cada vez que Trump se ha visto acorralado, ha levantado más la voz y ha salido peleando", dijo a la AFP Peter Loge, director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington.

- Vetos y venganza -

Trump siempre se ha percibido a sí mismo como un luchador, una postura que ha dejado claro que asumirá si los demócratas conquistan una o las dos cámaras del Congreso.

"Si no ganamos, veto todo" de la agenda legislativa demócrata, dijo Trump al New York Post.

La Casa Blanca afirma que también está lista para contraatacar frente a cualquier investigación o procesos de destitución que los demócratas emprendan.

"Probablemente irán a por mí, y yo iré a por ellos", dijo Trump en una entrevista con la revista Time.

Trump, que cuestionó sin sustento su derrota electoral en las presidenciales de 2020, también podría interferir en estas legislativas al impugnar los conteos o retrasar la certificación de resultados.

- Irán -

La política exterior es el único ámbito en el que los presidentes estadounidenses conservan amplios poderes aunque hayan perdido apoyo legislativo tras las elecciones de mitad de mandato.

Trump podría reanudar operaciones militares de gran envergadura contra Irán, aunque en la víspera de las legislativas pareció indicar que nuevas negociaciones podrían llevar a un acuerdo.

"No creo que él quiera que su legado sea el de un belicista. Quiere que su legado sea haber dejado a Estados Unidos más fuerte", indicó Ryan Hass, del Instituto Brookings, a la AFP.

Una posibilidad que va ganando fuerza es que Trump destituya al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a medida que la guerra con Irán se prolonga, un movimiento habitual en un presidente al que nunca le gusta asumir la culpa.

- Ucrania, distención y comercio -

Al republicano le encanta verse a sí mismo como un maestro de los acuerdos de paz y probablemente seguirá presionando a Ucrania para que acepte un arreglo con Rusia. Nuevas conversaciones trilaterales están previstas para la próxima semana.

En paralelo, Trump continuará buscando la distensión con los líderes a los que considera sus iguales en el concierto de grandes potencias, como el chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin.

Los tres potencialmente se reunirán en una cumbre en China a finales de este mes.

Es probable que Estados Unidos también continúe su repliegue respecto de algunos aliados occidentales y de la OTAN, e incluso podría acelerarlo, dijo Hass, del Instituto Brookings.

Aunque en cuanto al comercio, el republicano probablemente seguiría siendo "inflexiblemente activo", como lo demuestra su reciente hostilidad hacia Canadá, señaló Hass.

- ¿Relevante en 2028? -

Trump, que presentó el famoso programa de telerrealidad "El Aprendiz", no se esconde de los focos. Es poco probable que disfrute viendo cómo la atención se desvía a posibles sucesores de cara a las presidenciales de 2028.

El republicano se ha mostrado reservado a la hora de respaldar tanto al vicepresidente, JD Vance, como al secretario de Estado, Marco Rubio, como candidato republicano.

Pero en gran medida dejó de insinuar que podría presentarse a un tercer mandato, prohibido constitucionalmente.

Sin duda "mantendrá el foco en sí mismo", prevé Allan Lichtman, profesor en la American University.

- Monumentos personales -

En su discurso de cierre de campaña para las legislativas, Trump apenas mencionó políticas y habló más bien de la renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, así como otros planes para embellecer Washington.

Trump ha expresado abiertamente su deseo de dejar su propia huella física en Washington.

"Tenemos muchos grandes proyectos previstos para Washington", dijo el lunes en el estanque reflectante.