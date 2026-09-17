Trump hará a Xi el raro honor de recibirlo al pie de su avión en Washington

El presidente Donald Trump hará a su par chino Xi Jinping el raro honor de recibirlo el miércoles a la salida de su avión, en vísperas de su visita de Estado a Washington, según informaciones obtenidas por la AFP de un responsable estadounidense.

Está prevista una ceremonia de llegada en presencia del presidente estadounidense, decidido a recibir a Xi con todas las consideraciones, en la base aérea de Andrews, donde se espera que aterrice el avión presidencial chino hacia las 16.00 hora local (20.00 GMT), indicó la fuente bajo anonimato.

Es extremadamente raro que Donald Trump, que suele recibir a sus invitados de honor directamente en la Casa Blanca, se desplace hasta la pista.

El precedente más cercano es la bienvenida ofrecida al presidente ruso, Vladimir Putin, durante una cumbre en Alaska hace poco más de un año.