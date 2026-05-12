Trump insiste en que la alta inflación en EE.UU. durará poco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió el martes que la alta inflación del país, que en abril batió el récord en tres años, durará poco, ya que sus políticas para frenar el aumento de precios son efectivas

Será de "corto plazo", declaró Trump, que pronosticó que el aumento se situará en breve por debajo de 1,5% interanual, después de que en abril se ubicara en el 3,8% por la guerra en Oriente Medio

"En cuanto termine esta guerra, lo cual no tardará mucho, verán cómo bajan los precios del petróleo", declaró el presidente que se prepara para las legislativas de noviembre, en las que los republicanos se juegan el control del Congreso