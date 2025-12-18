Trump insta a Ucrania a "moverse rápidamente" para alcanzar acuerdo

El presidente estadounidense Donald Trump instó el jueves a Ucrania a "moverse rápidamente" en las negociaciones sobre un plan destinado a poner fin al conflicto con Rusia.

Los negociadores "están cerca de lograr algo, pero espero que Ucrania se mueva rápidamente. (...) Cada vez que tardan demasiado, Rusia cambia de opinión", dijo el presidente estadounidense durante un intercambio con la prensa en el Despacho Oval.

Este fin de semana tendrá lugar en Miami un encuentro entre emisarios rusos y estadounidenses sobre la guerra en Ucrania.

La presidencia estadounidense no ha aportado ningún detalle sobre la composición de las delegaciones.

Según el sitio Politico, Estados Unidos estará representado por el enviado especial, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, mientras que Rusia debería enviar al emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kirill Dmitriev.

Esta nueva ronda de conversaciones se llevará a cabo después de que Volodimir Zelenski constatara "avances" para un compromiso entre Kiev y Washington sobre el contenido de un plan que se propondrá a Moscú para poner fin a los combates.

Ese plan fue ultimado tras reuniones en Berlín entre responsables estadounidenses, ucranianos y europeos.

No obstante, el presidente ucraniano advirtió que, a su juicio, Rusia se prepara para un nuevo "año de guerra" en 2026.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el miércoles que los objetivos de su ofensiva en Ucrania "se alcanzarán sin ninguna duda".

Se desconocen los detalles del plan estadounidense después de que fuera revisado en Berlín con los ucranianos, pero Kiev ha hecho saber que implicaba concesiones territoriales por su parte.

Estados Unidos, por su lado, ha asegurado que la última propuesta contenía garantías de seguridad "muy sólidas", a su juicio favorables para Ucrania y aceptables para Rusia, pero no se ha filtrado ningún detalle.

El documento original de Washington había sido percibido por Kiev y los europeos como ampliamente favorable a las posiciones del Kremlin.