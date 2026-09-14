Trump, listo para eliminar límites de emisiones de carbono para centrales eléctricas

La administración Trump se prepara este lunes para eliminar los límites a las emisiones de carbono de las centrales eléctricas que funcionan con combustibles fósiles, responsables de casi una cuarta parte de la contaminación climática del país.

Estos cambios revertirían las normas introducidas por el gobierno del expresidente Joe Biden en 2024, que exigían que las centrales eléctricas de carbón y gas eliminaran casi todas sus emisiones de carbono, y además impedirían regulaciones futuras.

Agosto fue el mes más caluroso jamás registrado en todo el mundo, según informaciones oficiales.

Para los científicos, el principal motor del calentamiento global es la quema de combustibles fósiles, y el calentamiento provocado por el ser humano se suma a un fenómeno de El Niño históricamente intenso.

El anuncio de las nuevas medidas, cuya fase de revisión terminó el viernes, estará a cargo del administrador de la Epa, Lee Zeldin, durante una reunión de ministros de energía del G20 en Houston, según informaron Bloomberg News y el New York Times.

La primera parte del paquete es una derogación técnica de las normas de la era Biden de 2024 que se establecieron bajo la Ley de Aire Limpio para controlar la contaminación por gases de efecto invernadero de las plantas de carbón existentes y las nuevas plantas de gas. Estas exigían una reducción de hasta el 90% de la contaminación por dióxido de carbono a lo largo del tiempo.

En una norma preliminar, la Epa sostuvo que estas medidas eran imposibles de cumplir y que los plazos eran demasiado ajustados.

La segunda parte pretendería dejar a la Epa sin autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico en absoluto.

El paquete se basa en la decisión del gobierno, tomada en febrero, de revocar la llamada Determinación de Peligro de 2009, la conclusión científica de que los gases de efecto invernadero amenazan la salud pública y el bienestar.

"Este verano, el más caluroso jamás registrado, los estadounidenses vivieron una ola de calor, brotes de tornados en el Medio Oeste e incendios forestales que asolaron comunidades de todo el país. Donald Trump y su administrador de la Epa, Lee Zeldin, están agravando esta destrucción y sufrimiento", dijo Margie Alt, directora ejecutiva de la Campaña de Acción Climática.

"Al eliminar los límites a una de las mayores fuentes de contaminantes que causan el cambio climático, ignoraron el consenso científico y abandonaron la misión fundamental de la Epa (...) Las acciones de esta administración ponen cada vez más en peligro nuestras vidas y bienestar", añadió en un comunicado.

"Catastrófico"

Meredith Hankins, experta legal del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, dijo a la AFP que las dos medidas tenían justificaciones jurídicas contradictorias. Señaló que la derogación técnica, al menos en su fase preliminar, afirmaba que la Epa sí tenía autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero, pero concluía que el gobierno de Biden lo había hecho de la manera equivocada.

"Tendremos que ver el texto definitivo de la norma. Pero creo que, a simple vista, se pueden ver las contradicciones. Así que sin duda estoy esperando verlas en los tribunales", sostuvo.

Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó el cambio a estas normativas de regulación ambiental como "catastrófico", y anunció que tomará medidas para protegerlas.

El presidente Trump suele calificar el cambio climático provocado por el ser humano de "farsa", y sus retrocesos normativos han incluido retirar una vez más a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima y eliminar los estándares de gases de efecto invernadero para las emisiones de los tubos de escape de los vehículos.

"Nuestro gobierno está ignorando la realidad que nos rodea y que la gente siente todos los días con los impactos del cambio climático, y simplemente está metiendo la cabeza en la arena y diciendo: 'No nos importa, que la próxima generación lo resuelva'", consideró Hankins.