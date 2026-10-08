Trump menciona "conversaciones productivas" con Irán y descarta ataques antes de comicios en EEUU

Donald Trump anunció el jueves que descarta atacar Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos, y aseguró que Washington mantiene "conversaciones productivas" con Teherán.

"Quiero dejar claro a todos que (...) no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato", escribió en su plataforma Truth Social.

"Tenemos conversaciones productivas con la República Islámica de Irán", añadió, sin dar detalles.

El aumento en los precios de los combustibles se ha visto impulsado por las persistentes tensiones en el estrecho de Ormuz —un paso estratégico para el comercio mundial de petróleo—, así como por las hostilidades entre los hutíes de Yemen y Arabia Saudita.

Las encuestas indican que los votantes estadounidenses están profundamente contrariados con el aumento de los precios de los combustibles.

El conflicto en Oriente Medio comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

En las legislativas de medio mandato, el Partido Republicano de Trump corre el riego de perder el control del Congreso.