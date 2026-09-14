Trump minimiza un reporte sobre ataque de Irán a base de EE.UU. con inteligencia china

El presidente Donald Trump minimizó el domingo un reporte de prensa sobre entidades chinas que proporcionaron a Teherán imágenes de satélite de una base militar en Jordania antes y después de un ataque iraní en el que murieron tres soldados estadounidenses.

El incidente puede ahondar las tensiones entre Washington y Pekín previo a la visita oficial del presidente chino, Xi Jinping, a la Casa Blanca el 24 de septiembre.

"Ya saben, cuando dicen que China nos espía, les digo es correcto, y nosotros los espiamos también", dijo Trump a periodistas a bordo del avión Air Force One luego de que el diario The Wall Street Journal publicara un artículo sobre inteligencia compartida por Pekín.

"Eso es lo que nosotros hacemos. Básicamente ellos hacen lo que nosotros hacemos", dijo el mandatario estadounidense.

El ataque tuvo lugar el 17 de julio, cuando Irán lanzó misiles contra la base aérea de Muwaffaq Salti, en Jordania, donde se encuentran desplegadas tropas de Estados Unidos.

Trump ha advertido a Pekín que no venda armas a Irán y, en mayo, Washington sancionó a tres empresas chinas de satélites por facilitar las operaciones militares de Irán.

Funcionarios chinos solicitaron pruebas de la transferencia de imágenes satelitales y se negaron a reconocer que empresas de su país estuvieran involucradas, informó The Wall Street Journal.

China es uno de los principales socios económicos de Irán al comprar buena parte de su producción de petróleo, así como un importante respaldo diplomático.