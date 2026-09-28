Trump niega haber ofrecido a Irán levantar sanciones o liberar fondos congelados

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó el lunes que haya ofrecido a Irán un levantamiento de sanciones o la liberación de fondos congelados, en respuesta a un reporte del medio Axios, mientras la guerra en Medio Oriente se prolonga.

"Axios acaba de publicar una historia según la cual 'Trump' ofreció a Irán levantamiento de sanciones y de fondos congelados. Esto es falso. ¡No les ofrecí NADA!", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

El sitio informativo Axios reportó que Trump estaba "dispuesto" a otorgar estas concesiones "a cambio de pasos concretos de Irán respecto a su programa nuclear", al citar a funcionarios estadounidenses que no fueron identificados.

FARSA

El republicano, de 80 años, calificó la nota de "FARSA" y dijo que Axios debería retirarla.

La reacción se produce mientras el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, tenía previsto reunirse el lunes en Nueva York con mediadores cataríes.

Las conversaciones entre Washington y Teherán se reanudaron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU, pero su futuro sigue siendo muy incierto.

La agencia de noticias gubernamental iraní Irna afirmó el lunes que no se ha previsto ninguna nueva conversación.

Trump, por su parte, dejó entrever el domingo que las conversaciones podrían reanudarse rápidamente, pese a que rechazó un plan formulado por Teherán para reabrir en siete días el estrecho de Ormuz.

Esta vía estratégica, por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo, está en el centro de la guerra que Estados Unidos e Israel desencadenaron en febrero con ataques contra Irán.

Desde entonces, la República Islámica reivindica el control del estrecho, mientras Washington impone en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.

El diálogo entre Teherán y Washington estaba interrumpido desde el fracaso en junio de un protocolo de acuerdo.