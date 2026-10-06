Trump no reembolsará a los contribuyentes el dinero usado para anuncios de TV

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no reembolsará a los contribuyentes el dinero de los anuncios políticos que ya se han emitido, informó la Casa Blanca el martes, en un nuevo giro sobre los polémicos espacios televisivos.

Trump dijo el lunes que él y su campaña política pagarían los avisos televisivos que lo promocionan antes de las reñidas elecciones legislativas de noviembre.

El anuncio se produjo tras recibir fuertes críticas bipartidistas por el uso de millones de dólares de fondos públicos en estos videos.

"He decidido (...) pagarlos yo mismo, y con el dinero que he recaudado para MAGA Inc.", escribió Trump en su plataforma Truth Social en relación con su comité de acción política.

Sin embargo, la Casa Blanca dijo a la AFP el martes que la publicación de Trump "no se refería a un reembolso" a los contribuyentes.

El mandatario posteriormente pareció sugerir que la cuestión seguía en el aire.

"Los anuncios eran muy buenos. Eran una promoción para el país, algo que ya habían hecho muchos presidentes antes. Así que lo decidiremos", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron si reembolsaría los costos.

Medios estadounidenses informaron que el gobierno de Trump utilizó 20 millones de dólares, procedentes de fondos del Departamento de Seguridad Nacional, para pagar estos avisos.

Agregaron que uno de ellos parecía casi idéntico a una propaganda a favor de Trump difundida durante su campaña para las presidenciales de 2024.

Uno de estos avisos muestra a Trump advirtiendo de una "batalla final" en una secuencia en blanco y negro mientras camina por un pasillo, con un mensaje en pantalla que dice: "Pagado por el Gobierno de Estados Unidos".

La Casa Blanca defendió la semana pasada el uso de fondos públicos, al afirmar que los anuncios eran mensajes de servicio público.

Aunque la oposición demócrata los calificó de "ilegales" y de "propaganda" e incluso algunos altos cargos republicanos expresaron reservas.