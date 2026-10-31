Trump "no tomó aún una decisión" sobre nueva operación militar contra Irán, dice Marco Rubio

Donald Trump no ha tomado aún una decisión sobre nuevos ataques contra Irán en medio del estancamiento de las conversaciones de paz, declaró este sábado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Podemos lograr objetivos militares si nos lo proponemos. Él no ha tomado una decisión. No tengo ningún anuncio al respecto hoy, y tampoco nos tomamos este asunto a la ligera", dijo Rubio en una conferencia de prensa del G20 en Atlanta, Georgia.

Informes divulgados en los últimos días sugerían que el líder estadounidense podría atacar a la república islámica tras las cruciales elecciones de mitad de mandato del martes.

Si bien criticó duramente a Teherán por atacar "activa y abiertamente" buques mercantes, Rubio también expresó la preferencia de Trump por una solución diplomática para poner fin a la guerra.

Sin embargo, no se comprometió a establecer un calendario para las conversaciones. "Solo puedo decir (...) que si existe una solución diplomática, estaríamos abiertos a ella", afirmó.

El líder supremo de Irán advirtió el sábado a Estados Unidos e Israel contra el lanzamiento de nuevos ataques.

El jueves, Kaja Kallas, jefa del a diplomacia de la Unión Europea, dijo a la AFP que Bruselas aboga "por una solución diplomática". "La escalada no beneficia a nadie",agregó.