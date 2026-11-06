Trump nombra a asesor Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete

El presidente Donald Trump anunció este viernes el nombramiento como nuevo jefe de gabinete de uno de sus más estrechos colaboradores, Stephen Miller, en sustitución de Susie Wiles.

Miller, de 41 años, es considerado el arquitecto de la política migratoria de Trump y hasta ahora era el jefe de gabinete adjunto.

Wiles pasará a ocupar otro cargo en el aparato político del mandatario, dijo Trump en Truth Social.

Miller, quien también ostenta el título de asesor de Seguridad Nacional, fue clave para impulsar el programa de deportaciones masivas durante el segundo mandato de Trump.

Este consejero de discurso enérgico se enfrentó a críticas especialmente duras tras los mortales tiroteos de dos personas por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis, en enero.

La Casa Blanca había rechazado enérgicamente hace poco los rumores que indicaban que Wiles, la primera jefa de gabinete mujer de un presidente estadounidense, iba a ser destituida antes de las elecciones de medio mandato.

El nombramiento de Miller indica que Trump, de 80 años, está dispuesto a mantener su rumbo después de perder el control de la Cámara de Representantes y el Senado frente a los demócratas.

Wiles, de 69 años, había revelado hace meses que tuvo que someterse a un tratamiento de cáncer de mama.

"Servir al presidente Trump en la Casa Blanca ha sido el honor de toda una vida", escribió Wiles en X.

"Estoy orgullosa de haber formado parte de lo que hemos logrado juntos, desde asegurar nuestra frontera y recortar impuestos hasta fortalecer nuestra economía y poner a Estados Unidos primero", indicó.