Trump nombra secretario interino del Ejército de EE.UU.

El presidente Donald Trump anunció este jueves el nombramiento del secretario interino del Ejército de EE.UU. en reemplazo de Dan Driscoll, quien dimitió esta semana en medio de tensiones con el secretario de Defensa.

"Me complace anunciar que Adam Telle, el actual subsecretario del Ejército para Obras Públicas, se convertirá en secretario interino del Ejército, con efecto inmediato", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Telle asumió como subsecretario en agosto de 2025 tras su confirmación por el Senado. Pasó gran parte de su carrera como asistente en el Capitolio.

La dimisión de Driscoll marcó la más reciente salida de un alto dirigente de las Fuerzas Armadas estadounidenses bajo la gestión de Trump.

Antiguo compañero de la facultad de derecho del vicepresidente JD Vance, Driscoll se benefició de su amistad dentro de la administración, pero chocó con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.