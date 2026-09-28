Trump ofreció vender armas a China, dice embajador de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció a China vender armas en respuesta a la preocupación de Pekín por el suministro de armamento a Taiwán, dijo el embajador estadounidense en China en una entrevista con Fox News emitida el domingo.

China sostiene que Taiwán forma parte de su territorio, y las ventas de armas estadounidenses a la isla de gobierno autónomo han sido durante mucho tiempo un tema espinoso entre Washington y Pekín.

La legislación estadounidense obliga a suministrar armas a Taiwán, que tiene un presidente y un parlamento elegidos democráticamente, para su defensa.

El embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, señaló que el tema volvió a plantearse cuando el presidente chino, Xi Jinping, visitó Estados Unidos la semana pasada.

"El presidente Trump sigue diciendo: 'Bueno, vendemos armas a otras personas en todo el mundo'. En un momento dado, incluso le preguntó al presidente Xi si quería comprar algunas", dijo Perdue en la entrevista.

"Hay conversaciones continuas sobre otras ventas; (Trump) y el presidente Xi hablan de eso cada vez que se reúnen", añadió, subrayando que la postura de Estados Unidos no ha cambiado.

En junio, China advirtió a Taiwán que, de buscar la independencia "apoyándose en Estados Unidos o mediante medios militares, es un callejón sin salida".

Washington ya había aprobado en diciembre una venta de armas a Taiwán por un valor de 11.100 millones de dólares. Perdue afirmó que ese acuerdo demostraba que la administración Trump había vendido "más armas a Taiwán que cualquier otro presidente desde 1979".

Durante su visita a Washington, Xi reiteró su advertencia a Trump de actuar con "prudencia" respecto a Taiwán, y fue más allá al instar a Washington a oponerse explícitamente a la independencia taiwanesa.

En mayo, Trump sugirió que un paquete de armas para Taipéi podría utilizarse como ficha de negociación con China, lo que despertó temores de que la seguridad de Taiwán pudiera estar en juego.