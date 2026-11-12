Trump pide elegir al exCEO de Apple Tim Cook para reemplazar a Jensen Huang en Nvidia

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que el exdirector ejecutivo de Apple Tim Cook debería sustituir a Jensen Huang en Nvidia, quien dimitió después que salieran a la luz dos aventuras amorosas, incluida una con una supuesta espía china.

"Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, JENSEN HUANG, que ha hecho un trabajo fantástico, ha dimitido, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: TIM COOK, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!", afirmó en su red social Truth Social el mandatario.

Huang se había convertido en un asesor informal cercano de Trump en materia de Inteligencia Artificial y viajó con el presidente estadounidense en el Air Force One a Pekín a principios de este año.

Este jueves, el consejo directivo de Nvidia informó en un comunicado que Huang, que lideraba el grupo hacía más de 30 años, dejó sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.