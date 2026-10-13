Trump pidió a la embajadora de EEUU en Grecia que dimita

El presidente Donald Trump pidió a la embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoyle, que dimita, declaró este martes la nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia.

"Hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que dimita" declaró la portavoz, tras el escándalo suscitado por una presunta grabación en la que la diplomática habría reconocido haber recibido dinero de un acaudalado donante republicano.

"Ha sido un valioso activo para el equipo y le deseamos lo mejor" añadió Zacharia, en su primera rueda de prensa como portavoz presidencial.

Guilfoyle pidió poco antes de ser confirmada en el cargo a un acaudalado donante del presidente Donald Trump que le ingresara dinero para saldar una deuda de 100.000 US$, reveló el diario Wall Street Journal.

"Si giras el dinero a American Express, no aparecerá en ninguna parte", escribió el 3 de julio de 2025 en la aplicación de mensajería Signal la expareja de Donald Trump junior, el hijo mayor del presidente de Estados Unidos.

Trump ya había mostrado el lunes su descontento con la embajadora ante periodistas.

El escándalo llegó en plena y reñida campaña electoral y con la popularidad de Trump en niveles muy bajos, según los sondeos.

Según el Wall Street Journal, que se apoya en capturas de pantalla, Guilfoyle se estuvo escribiendo durante meses con Eric Deters, un jurista y excandidato al Congreso por el estado de Kentucky, que a su vez estaba tratando de que la administración Trump interviniera para resolverle problemas fiscales.

Desde 2020, este rico donante republicano entregó cientos de miles de dólares a la familia Trump y para apoyar la candidatura presidencial de 2024.

Pero el pedido que en julio de 2025 le hizo Guilfoyle parece más personal. El objetivo era saldar la deuda de su tarjeta de crédito. "Querido, necesito que me hagas esto hoy mismo", le escribió.

Deters no efectuó el pago, alegando que eso habría puesto en peligro su matrimonio, añade el Wall Street Journal, precisando que un abogado de la embajadora Guilfoyle puso en duda la autenticidad de los mensajes publicados.

La prensa estadounidense se hizo eco en los últimos días de otros posibles conflictos de interés protagonizados por Guilfoyle, exfiscal y animadora de Fox News, y exesposa del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.