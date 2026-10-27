Trump prevé flexibilizar normas que impiden a productores de petróleo y gas liberar metano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé anunciar este martes una flexibilización de las normas que impiden a los productores de petróleo y gas liberar metano, un potente gas de efecto invernadero, indicó un funcionario de la Casa Blanca.

El mandatario republicano hará el anuncio en un mitin en apoyo del fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien se presenta al Senado en las elecciones de mitad de mandato del mes que viene, dijo esta fuente.

Texas es, por lejos, el principal estado productor de combustibles fósiles de Estados Unidos.

Este mes, un comunicado de la agencia estadounidense de protección ambiental, EPA, señaló que eliminar las regulaciones impulsadas por el demócrata Joe Biden, antecesor de Trump, generaría un ahorro de costos de 45.000 millones de dólares. No detalló cómo se calculó esa cifra.

"Los estadounidenses deben poder permitirse calentar sus hogares en invierno y llenar el tanque de sus vehículos para ir a trabajar. No pueden hacerlo cuando quienes producen la energía enfrentan cargas innecesarias", afirmó el titular de la EPA, Lee Zeldin.

El metano, principal componente del gas natural, es la segunda mayor causa del calentamiento global después del dióxido de carbono. Desde la era preindustrial, ha provocado aproximadamente un tercio del aumento total de la temperatura del planeta, equivalente a unos 0,5 grados Celsius.

Los cambios apuntan a las normas destinadas a reducir las emisiones de metano en las operaciones de petróleo y gas. Estas emisiones se producen en todas las etapas de la actividad, desde la extracción del gas del subsuelo hasta su procesamiento, transporte y distribución.

Cada molécula de metano retiene mucho más calor que una de dióxido de carbono, aunque permanece en la atmósfera entre siete y doce años. El dióxido de carbono, en cambio, puede persistir durante siglos.

"La EPA de Lee Zeldin está dando a las compañías de petróleo y gas exactamente lo que buscan desde hace tiempo: una regulación del metano sin fuerza real que les permita aparentar que están bien supervisadas mientras continúan liberando y quemando cantidades peligrosas de este gas", afirmó Julia Kane, investigadora de Fieldnotes, una organización de vigilancia del sector.

Estados Unidos es el principal emisor mundial de metano procedente de su sector de petróleo y gas, seguido de Rusia, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).