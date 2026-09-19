Trump prohíbe el acceso a la Casa Blanca a tres medios por difundir "noticias falsas"

La Casa Blanca cumplió el sábado la promesa de Donald Trump de negar a los medios de comunicación CNN, Msnow y Politico el acceso a la residencia presidencial como castigo por difundir lo que él considera "noticias falsas".

Los tres medios denunciaron la prohibición como una violación de la Constitución de EE.UU. y prometieron seguir informando sobre el gobierno estadounidense.

Se espera que los medios lleven la prohibición ante los tribunales para recuperar el acceso a la residencia presidencial.

"La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman dentro se financian con nuestros impuestos", dijo el sábado Msnow, antes MSNBC, en X.

"Tenemos un derecho, amparado por la Constitución de EE.UU., a hacer nuestro trabajo periodístico sin trabas ni interferencias por parte del gobierno, y esta prohibición es un ataque ilegal contra este derecho fundamental", dijo la CNN.

Al ser consultada, la Casa Blanca remitió a la AFP las declaraciones de Trump del viernes, en las que anunció las prohibiciones.

El republicano de 80 años —que desde hace tiempo mantiene una relación incendiaria con los medios tradicionales— advirtió que otros medios podrían correr la misma suerte, aunque no precisó cuáles.

"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, estoy prohibiendo a Fake News CNN, Msnow… y Politico… el acceso a la Casa Blanca como resultado de su constante 'cobertura' de NOTICIAS FALSAS", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

El republicano añadió que "los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos".

-Acreditaciones confiscadas-

La corresponsal de la Casa Blanca de Msnow, Akayla Gardner, describió cómo su credencial de acceso no funcionó cuando intentó entrar el sábado a la residencia presidencial.

"Había una luz roja parpadeando y entonces el agente me pidió que le entregara mi acreditación", relató la periodista.

Betsy Klein, de CNN, explicó que "había un grupo de cámaras esperando" su llegada en la puerta de acceso al recinto de la Casa Blanca.

Cheyenne Haslett, de Politico, tampoco pudo entrar y el Servicio Secreto le confiscó su acreditación, indicó el redactor jefe Jonathan Greenberger en una nota enviada a la AFP.

Trump arremete constantemente contra los medios cuya cobertura le desagrada. Ha presentado múltiples demandas por difamación contra medios de comunicación, atacado a la prensa en Truth Social y agredido verbalmente a varios reporteros —sobre todo mujeres—, entre ellas la presentadora Kaitlan Collins de CNN.

"El acceso de prensa no es un privilegio para los periodistas. Es un derecho para garantizar que el pueblo estadounidense pueda estar informado de manera independiente", afirmó el viernes el grupo de defensa Reporteros sin Fronteras, que prometió emprender acciones legales en respuesta.