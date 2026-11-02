Trump promueve sus renovaciones al estanque reflectante un día antes de la jornada electoral en EEUU

WASHINGTON (AP) — Mientras republicanos y demócratas hacían un último intento por convencer a los votantes en la víspera de la jornada electoral, el presidente Donald Trump optó el lunes por dejar de lado la campaña y en su lugar se enfocó en las renovaciones que ordenó al estanque reflectante del Monumento a Lincoln, atrayendo la atención hacia una costosa reparación que estuvo plagada de problemas en un lugar muy alejado de la mayoría de las personas a las que su partido quiere persuadir.

Fue un argumento final poco usual en su intento por mantener a los republicanos con el control del Congreso. Pero encaja con la manera en que el presidente ha dedicado una cantidad considerable de tiempo, atención y dinero durante su segundo mandato para embellecer Washington.

Vestido con una gorra blanca con las iniciales “USA” bordadas al frente, Trump incluso pareció reconocer que le había dedicado buena parte de su tiempo a mejorar la capital.

“Tenemos muchas cosas estupendas planeadas para Washington, y podría hablar del país, pero no tienen suficiente tiempo para eso”, subrayó el mandatario.

En lugar de centrarse en las preocupaciones de los votantes, Trump dedicó buena parte de su discurso a su transformación de Washington y al estanque, anunciando su reapertura oficial, bromeando con que quería ponerle su nombre y repitiendo sus afirmaciones falsas de que las reparaciones que ordenó fueron vandalizadas.

Al concluir su discurso, Trump permaneció en silencio mientras sonaba música triunfal y sostenía una fotografía del estanque. Fue su última aparición pública antes de la jornada electoral.

Los demócratas, por su parte, pasaban las últimas 24 horas previas a los comicios presentando sus argumentos en zonas que han estado bajo dominio republicano desde hace años, al tiempo que intentan contener las repercusiones de una notable división interna en Michigan. El candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed restó importancia a las preocupaciones de que sus perspectivas puedan verse perjudicadas después de que su antigua rival en las primarias expresó su respaldo al republicano, Mike Rogers.

Además de su discurso del lunes por la tarde, Trump también tenía previsto participar en nueve mítines telefónicos para los republicanos, en los que hará breves comentarios en una llamada masiva para pedir el apoyo de los votantes.

Por otro lado, el vicepresidente JD Vance se presentó en eventos de campaña en Nueva York y Ohio, donde los republicanos disputan escaños en la Cámara de Representantes y el Senado.

Los votantes se preocupan por la economía

El estanque reflectante, un largo y estrecho espejo de agua al pie del Monumento a Lincoln, es uno de los lugares más emblemáticos de Washington. Martin Luther King Jr. pronunció desde las escalinatas del lugar su célebre discurso “I Have a Dream” en 1963.

Pero este verano se convirtió en un foco de la atención de Trump, hablando frecuentemente sobre sus planes para el estanque, ya fuera en redes sociales, desde la Casa Blanca o fuera de ella. Exhibió carteles sobre el proyecto en el Despacho Oval e incluso visitó el lugar durante las obras.

Pero los brotes de algas obstruyeron el estanque, y su revestimiento de un “azul bandera de Estados Unidos” empezó a desprenderse y flotar en pedazos. El Departamento de Justicia acusó al ex deportista olímpico David Hearn de dañar intencionalmente el estanque, pero luego retiró el caso tras determinar que no era responsable.

Pero el Trump sigue repitiendo sus afirmaciones falsas de que los actos de vandalismo —y no un trabajo deficiente— fueron responsables del desprendimiento de la nueva superficie.

En la tarima desde la que pronunció su discurso del lunes, colgaban pancartas con leyendas como “Restaurando nuestra capital” y “El estanque reflectante”. Un cartel colocado en un panel de exhibición mostraba el estanque bajo las palabras: “¡De vuelta, y más hermoso que nunca!”.

Presumió el tono específico de azul que eligió para el fondo del estanque, los tipos de césped y la clase de columnas que seleccionó para renovaciones en Washington, y sostuvo una serie de imágenes de tuberías oxidadas tomadas durante el proceso de renovación.

Luego empezó a repetir parte de su discurso de campaña para las elecciones legislativas, defendiendo su gestión y atacando a los candidatos demócratas, antes de finalmente retomar el tema del estanque.

El mensaje del presidente en la recta final de la campaña también fue ajeno a las preocupaciones de los votantes por el alto costo de vida. Ha calificado la asequibilidad como una “farsa” mientras se presentaba lejos de la capital del país para presumir sus renovaciones del estanque reflectante y de la Casa Blanca, además de elogiar en repetidas ocasiones aspectos físicos de los candidatos del Partido Republicano.

Vance se apegó más al mensaje del partido mientras durante su evento del lunes en Rome, Nueva York. Mientras hacía campaña por los candidatos republicanos a la Cámara de Representantes Kailee Buller y Anthony Constantino, destacó las medidas que implementó Trump para eliminar los impuestos sobre las propinas y las horas extra y reforzar la frontera, al tiempo que calificó a los demócratas de “lunáticos” que desprecian a los votantes estadounidenses.

Demócratas buscan ganar escaños mientras lidian con fracturas internas

Los candidatos demócratas trabajaban para capitalizar el descontento generalizado con relación a los altos precios, las repercusiones de la guerra de Trump contra Irán y las tendencias históricas que suelen favorecer al partido que no está en el poder en las elecciones de medio mandato.

En lugares como Iowa, donde los votantes no han elegido a un gobernador demócrata en dos décadas, el demócrata Rob Sand le pidió a los voluntarios que iban de puerta en puerta que ayudaran a romper esa racha.

“Esto es todo", subrayó Sand, quien se enfrenta al republicano Zach Lahn. "Tenemos 30 y tantas horas para cambiar el rumbo del estado de Iowa”.

Se presentó junto al gobernador de Kentucky, Andy Beshear —considerado como posible candidato presidencial en 2028—, quien hizo mención de sus propias contiendas como ejemplo de que un demócrata se puede imponer a candidatos respaldados por Trump en estados como Iowa y el suyo.

Demócratas lidian con las repercusiones de una ruptura en Michigan

Los demócratas en Michigan —un estado clave en sus esfuerzos por recuperar la mayoría en el Senado— trataban de mantener unida su coalición después de la sorpresa del domingo, cuando la representante demócrata Haley Stevens anunció su apoyo al candidato republicano en lugar del nominado de su partido, y incluso apareció en un servicio religioso junto a Mike Rogers.

Stevens —quien perdió en las primarias frente a Abdul El-Sayed— es una firme partidaria de Israel, mientras que El-Sayed es un férreo crítico de esa nación. También ha sido criticado por comentarios anteriores sobre el ataque a una sinagoga en Michigan y por presentarse junto al controvertido streamer Hasan Piker.

El-Sayed hizo campaña el lunes junto a la también demócrata por Michigan Debbie Dingell y la senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren.

Los periodistas de The Associated Press Hannah Fingerhut en Ankeny, Iowa; Mike Householder en Ypsilanti, Michigan; y Mike Catalini y Moriah Balingit en Washington contribuyeron con este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.