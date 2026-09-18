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Trump promulga ley que impone nuevas sanciones contra Rusia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, promulgó este viernes una ley que autoriza nuevas sanciones para presionar a Rusia por su guerra en Ucrania; poco después de que la...

Trump promulga ley que impone nuevas sanciones contra Rusia
Trump promulga ley que impone nuevas sanciones contra RusiaLi Rui - XinHua

El presidente de EE.UU., Donald Trump, promulgó este viernes una ley que autoriza nuevas sanciones para presionar a Rusia por su guerra en Ucrania, poco después de que la norma fuera aprobada por el Congreso.

La ley tiene como objetivo los sectores energético y de defensa rusos, así como al presidente Vladimir Putin y otros altos funcionarios.

Además, busca afectar a la llamada flota fantasma de petroleros que Moscú utiliza para evadir sanciones de Occidente; también permite a Trump imponer aranceles de hasta el 100% a los principales compradores de petróleo y gas rusos, lo que podría incluir a China e India.

La Cámara de Representantes de mayoría republicana aprobó el paquete de sanciones el miércoles, con una votación de 262 a 159.

La ley también impactaría a empresas y actores extranjeros que apoyan a las fuerzas armadas rusas, y ampliaría las sanciones relacionadas con Irán.

Pero los nuevos poderes para que Trump imponga aranceles causaron una inusual división entre los demócratas, porque, aunque apoyan a Ucrania, se resisten a dar mayor autoridad al presidente sobre el comercio.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había dicho que la aprobación de la legislación era simbólica y agradeció a los legisladores estadounidenses.

India aseguró el jueves que continuaría comprando crudo "a través de fuentes diversificadas".

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