Trump quiere aumentar la compra de fertilizantes a Bielorrusia, aliada de Moscú

Donald Trump anunció el lunes en su red social Truth Social que está negociando con Bielorrusia, aliado estrecho de Rusia, la compra de una cantidad "masiva" de potasa, un mineral utilizado principalmente como fertilizante.

El presidente añadió: "Los precios serían considerablemente más bajos que los que pagamos hoy en Canadá", principal proveedor de EE.UU.

Este anuncio se produce en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y Ottawa.

Estados Unidos importa la casi totalidad de la potasa que consume el país. En 2024, el 79% de estas importaciones procedía de Canadá, seguido de Rusia (11%) y Bielorrusia (4%), según los datos de la agencia gubernamental estadounidense Usgs.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 provocó una subida de los precios de la potasa. Posteriormente, estos han bajado ligeramente, pero siguen situándose en un nivel elevado.