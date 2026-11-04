Trump rabioso con emisora Fox al inicio de la velada electoral en EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió el martes contra la cadena televisiva conservadora Fox News en una muestra de frustración temprana al inicio de la velada de resultados electorales que podría ser aciaga para los republicanos.

En menos de dos horas el mandatario publicó tres mensajes furiosos en su red Truth Social sobre Fox, atribuyendo su reciente caída de audiencia a no ser lo suficientemente leal a él.

En una de las publicaciones, enviada cuando cerraron las primeras urnas, Trump dijo que Fox estaba en términos de audiencia "muy abajo, no por mí, sino porque están EN MI CONTRA".

En otro mensaje, Trump atacó a una comentarista demócrata, habitual en la cadena televisiva, calificándola de "TONTA COMO UNA PIEDRA", y en un tercero arremetió contra una encuesta de Fox sobre la opinión de los votantes, a su juicio "de nuevo la peor".

"Las audiencias de FoxNews están muy abajo (¡un 27%!) porque están dedicando demasiado tiempo a cubrir a los Dumócratas trastornados por Trump", añadió Trump.

Las elecciones de mitad de mandato determinarán si los republicanos mantienen el control del Congreso, y configurarán el resto del segundo mandato de Trump.

Sus publicaciones furiosas llegaron poco antes del inicio de una "gala electoral" en la Casa Blanca, junto al gabinete y funcionarios del gobierno, en el Salón Este de la Casa Blanca.

Un funcionario de la Casa Blanca había descrito previamente el ambiente allí como "cautelosamente optimista".

"El presidente se ha dejado la piel en la campaña y ha hecho todo lo necesario. Los republicanos están en mejor posición ahora que hace cuatro semanas", dijo el funcionario a la AFP.

Trump celebró mítines casi diarios en el mes previo a las elecciones de este martes. El mandatario pidió a los republicanos "imaginar que yo estoy en la papeleta", a pesar de sus propios índices de aprobación en mínimos históricos.

Pero las encuestas muestran que los demócratas tienen buenas posibilidades de arrebatar la Cámara de Representantes y posiblemente el Senado, en medio del enojo de los votantes por la economía y la guerra de Irán.